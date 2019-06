Concours de beauté: Tara Gueye élue la plus belle fille de Côte d’Ivoire

Mademoiselle Tara Gueye, porteuse du brassard N°9, âgée de 22 ans et étudiante en licence 2 d’économie à l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fez ( Maroc), a été élue dans la nuit de samedi à dimanche à Abidjan, la plus belle fille de Côte d’Ivoire au terme de la grande finale de la 23è édition du concours Miss Côte d’Ivoire, la plus prestigieuse compétition de beauté féminine du pays.La nouvelle reine de la beauté ivoirienne, présélectionnée à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne, a été choisie par le jury au détriment de 26 autres candidates. Du haut de ses 1m78, mademoiselle Gueye succède ainsi à Suy Fatem qui a remporté la couronne de la plus belle fille ivoirienne l’an dernier.

Les candidates N°16 Irié Satya, N°27 Leila Koné, N°19 Calixte Lavry et N°5 Leaticia Deza ont été respectivement désignées première, deuxième, troisième et quatrième dauphine de cette compétition.

La nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne dont le mandat durera un an, gagne plusieurs lots dont une enveloppe de 10 millions FCFA et un véhicule. Au-delà de ces récompenses, elle a reçu une enveloppe de 3 millions FCFA de la part de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara qui lui permettra également de prendre part à des compétitions internationales (Miss Monde, Miss univers).

Mme Ouattara a aussi récompensé les quatre dauphines, la première ( 2 millions FCFA) la deuxième (1 million FCFA), la troisième ( 500.000 FCFA) et la quatrième ( 500.000 FCFA) ainsi que les candidates réparties sans couronne (3 millions FCFA).

« Avoir le statut de Miss Côte d’Ivoire est un titre prestigieux. L’élue de ce soir a un devoir de défendre l’image de notre pays partout dans le monde, par ses actes, ses gestes et ses paroles», a conseillé auparavant dans un discours, la ministre Ly Ramata Bakayoko au nom de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara qui est la marraine de cette compétition de beauté.

« Aussi voudrais-je lui demander d’être un modèle pour la jeunesse ivoirienne en général et pour la jeunesse féminine en particulier en mettant sa notoriété et sa grâce au service des causes nobles », a ajouté la représentante de Mme Ouattara, également ministre de la femme, de la famille et de l’enfant.

La 23è édition du Concours Miss Côte d’Ivoire s’est tenue autour du thème, « Non à la drogue pour une jeunesse saine et autonome ».