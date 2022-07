Conakry terminal participe à la construction d’une école à mamou

Le 15 juin 2022, Conakry Terminal, filiale de Bolloré Ports, a signé une convention de partenariat avec Guinée Education Biotechnologie relative à la construction d’une école dans la commune urbaine de Mamou.A travers cette convention, Conakry Terminal s’engage à apporter un appui financier de 12 000 euros comme participation pour la construction un bâtiment de 8 classes, d’un bureau et d’une salle polyvalente.

« Le renforcement du système éducatif à travers la construction des infrastructures scolaires modernes est un de nos axes prioritaires. En tant qu’entreprise citoyenne, nous sommes ravis de participer à ce projet de construction d’école en faveur des communautés défavorisées », a déclaré Emmanuel MASSON, Directeur général de Conakry Terminal.

« Nous remercions Conakry Terminal de nous avoir cru en accompagnant ce projet qui va permettre aux enfants d’étudier dans des conditions descentes. Nous nous engageons à utiliser ce montant conformément à l’esprit de la convention signée entre nous », a exprimé Michel CORDIER, Président de Guinée Education Biotechnologie.

D’autres projets ont été également accompagnés par Conakry Terminal, notamment la construction des latrines dans les écoles primaires de Madina Ecole et de Tombo 2, la construction du Centre de Formation des Chemins de Fer à Simbaya, la construction du Centre de Formation professionnelle des personnes à mobilité réduite (Centre Konkoure) à Mamou ainsi que l’octroi de bourses aux étudiantes de l’ENAM (École Nationale des Arts et Métiers).

