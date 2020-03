Communales au Bénin : cinq partis retenus, trois recalés

La commission électorale nationale autonome (CENA) a rendu publique ce lundi 30 mars, la liste des partis politiques retenus pour participer aux élections communales du 17 mai 2020.Selon le Président de la Cena, Emmanuel Tiando, les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN), le Bloc républicain (BR), le Parti du renouveau démocratique (PRD) et l’Union progressiste (UP) sont les 5 partis politiques dont les dossiers de candidature sont en règle pour participer aux prochaines élections communales.

Le Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (MOELE-Bénin), la Force cauris pour le développement du Bénin (FCBE) et le Parti pour l’engagement et la relève, quand à eux n’ont pas été retenus en raison entre autres, de « l’absence de pièces dans plusieurs dossiers de candidatures et de l’absence de dossiers pour certains candidats » inscrits sur la liste de ces partis politiques.

A l’entame du processus électoral, neuf partis politiques avaient déposés leurs dossiers de candidatures. Lors de la vérification de la complétude des dossiers de candidatures, le Mouvement Populaire de Libération (MPL) a été écarté en raison du dépassement du nombre de dossiers présentés contrairement à ce que prévoit la loi.

Sur les huit partis politiques restants, cinq viennent de recevoir leur récépissé définitif après examens au fond des dossiers.