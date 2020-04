Communales 2020 au Bénin : Le positionnement des partis sur le bulletin unique dévoilé

La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a procédé ce mercredi 15 avril 2020, au tirage au sort du positionnement des partis politiques en lice pour les communales du 17 mai prochain.Sur le spécimen du bulletin de vote, le Bloc Républicain (Br) occupe la première place en haut. A ce parti politique est associé la thématique « Liberté ».

L’Union Progressiste (Up), vient en deuxième position en bas à gauche et a pour thématique « Égalité ».

L’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (Udbn) occupe la troisième place et se retrouve à droite en face de l’Union Progressiste. La thématique reliée à ce parti est « Tolérance »

Les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe) et le Parti du Renouveau Démocratique (Prd) quant à eux sont positionnés respectivement face à face à la quatrième et cinquième position sur le bulletin. Leur thématique associé respectivement est ‘’Paix » et « Fraternité ».