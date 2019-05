Collecte de sang en ouverture des journées santé et sécurité chez LafargeHolcim Côte d’Ivoire

En ouverture des journées mondiales de la santé et sécurité, LafargeHolcim Côte d’Ivoire (LHCI) a organisé une collecte de sang à son usine de Treichville et à son siège du Plateau, rapporte un communiqué de presse transmis, vendredi, à APA.Selon cette source, au total, 71 poches de sang ont été recueillies, mercredi, à l’ouverture de ces journées qui constituent une importante période de mobilisation au sein de LafargeHolcim, groupe leader des matériaux de construction.

« La collecte de sang organisée en lancement de cette période est l’occasion de sensibiliser les employés, sous-traitants et clients sur l’importance du don de sang dans un pays où les besoins sont estimés à 200 000 poches par an contre 168 000 poches collectées (chiffres CNTS 2017)», cite le communiqué.

Pour LafargeHolcim, ces journées sont l’occasion pour « les collaborateurs et partenaires de l’entreprise d’approfondir leurs connaissances sur les comportements minimum à adopter dans le cadre des activités de l’entreprise tels que le port de la ceinture, la mise hors tension des équipements avant travaux, la non consommation de drogues et alcool, etc. », souligne-t-on.

C’est la 3ème opération de collecte annuelle de LHCI organisée dans le cadre de ces journées célébrées du 30 avril au 25 mai qui sont, également, pour LafargeHolcim « un moment de partage, d’informations et de formations afin d’éradiquer les accidents liés aux activités de l’entreprise ».

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, est le producteur du Ciment Bélier. Avec plus de 200 points de vente LafargeHolcim assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchise Binastore.

L’entreprise propose également un service d’assistance client et de contrôle qualité grâce à son Laboratoire des Applications Ciment ainsi que l’offre de logements abordable : Maisons Bélier.