CODIPOST, une application pour identifier les fonctionnaires enseignants en Côte d’Ivoire

L’Institution de prévoyance sociale-Caisse générale de retraite des agents de l’Etat (IPS-CGRAE) de Côte d’Ivoire annonce avoir conçu un logiciel en vue d’identifier les fonctionnaires du ministère de l’Education nationale de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (MENET-FP), représentant 64% de la masse cotisante (160 000 fonctionnaires).Dans le but de disposer d’une base de données fiable et exhaustive des fonctionnaires et agents de l’Etat permettant d’optimiser l’assiette et le recouvrement des cotisations sociales, la direction générale de l’IPS-CGRAE a lancé en octobre 2016 l’opération d’identification et d’immatriculation des fonctionnaires et agents de l’Etat.

A ce jour, sur cette cible estimée à 251 000, ce sont 16 151 fonctionnaires qui ont été identifiés soit un taux d’identification physique de 6%, note l’IPS-CGRAE qui relève que deux ans après le lancement de cette opération, le MENET-FP qui représente 64% de la masse cotisante, soit « 160 000 fonctionnaires, n’a pas encore fait l’objet d’identification ».

Pour assurer la traçabilité de leur carrière et accélérer le traitement de leurs dossiers de pension en cas de départ à la retraite, la direction générale de l’IPS-CGRAE a tenu du 2 au 6 mars 2020 à Yamoussoukro un séminaire sur « La mise en œuvre du volet technique de l’application CODIPOST du MENET-FP au sein de l’IPS-CGRAE ».

L’aboutissement de cette action est la concrétisation du principe «dernier salaire, première pension».

L’objectif essentiel étant d’améliorer le processus de mise à la retraite du fonctionnaire ou agent de l’Etat en vue d’assurer le bon paiement au bon bénéficiaire de la pension, le mois suivant sa mise à la retraite.

Ce mécanisme vise en outre à mettre en place un cadre d’échange permanent entre l’IPS-CGRAE et le MENET-FP, définir un protocole d’échange automatique de données entre l’IPS-CGRAE et le MENET-FP en vue de faciliter la récupération notamment des pièces justificatives des fonctionnaires et agents de l’Etat.

Il devrait également permettre de réaliser l’interfaçage entre les systèmes d’informations du MENET-FP et de l’IPS CGRAE, de maîtriser la population cotisante en vue d’optimiser l’assiette des cotisations sociales et donner à l’institution de disposer automatiquement des mises à jour effectuées par la DRH du MENET-FP.

Au cours de ce séminaire s’est tenu sur cinq jours, l’IPS-CGRAE a effectué la présentation générale du CODIPOST (Modules GRH) et la présentation générale de iPensions (Gestion immatriculation et recouvrement, Gestion des prestations, Gestion de l’assuré).

En se dotant de ces applicatifs, l’IPS-CGRAE veut identifier de façon exhaustive les données nécessaires en matière de gestion de carrière des fonctionnaires et agents de l’Etat, et élaborer un protocole d’échange de données et des pièces du fonctionnaire.

Placée sous la présidence de M. le directeur général de l’IPS-CGRAE, représenté par M. Simplice Niangouran, conseiller technique du directeur général de l’IPS-CGRAE, l’Institution a organisé ce séminaire, à l’attention de la DRH du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP) qui constitue à ce jour plus de 62% de la population cotisante.

Le séminaire sur l’immatriculation des fonctionnaires et agents de l’Etat du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENET-FP) a permis une explication détaillée des applicatifs CODIPOST et iPensions.

Tous les participants ont relevé les intérêts du séminaire qui permettra d’améliorer de façon substantielle la qualité de vie des assurés sociaux de l’IPS-CGRAE en général et spécifiquement du personnel du MENET-FP au moment de faire valoir leur droit à la retraite.

Après la présentation de l’applicatif de gestion des ressources humaines intitulé « CODIPOST » de la DRH du MENET-FP et de « iPension », progiciel de gestion intégré de l’IPS-CGRAE respectivement par MM Ambroise Kouakou Okou, Chef du Service Gestion et suivi de Projet et Sahly Paul Eric, Chef de Service Exploitation et Assistance aux utilisateurs, s’en est suivi un atelier sur le protocole d’échanges des données.

Sous la conduite de M. Cayo Ghislain, chef de service Immatriculation et Gestion des Carrières (IPS-CGRAE), les membres du séminaire ont procédé à la validation du protocole d’échanges des données entre les applicatifs iPensions et CODIPOST.

Relativement à la définition des spécifications techniques de l’interfaçage des systèmes du MENET-FP et l’IPS-CGRAE, les travaux ont permis d’élaborer un plan d’actions.

Les différents travaux ont été marqués par des échanges fructueux, qui ont débouché sur les recommandations entre autres, la notification par SMS des rejets de dossiers de prestation, la prise en compte, dans le cadre du projet SIGFAE, la réduction du délai d’immatriculation des fonctionnaires stagiaires du MENET-FP.

Au niveau du ministère, il a été recommandé la prise en compte de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ivoirienne comme élément d’identification des agents, la vigilance face à l’authenticité des extraits de naissance numérisés par l’agent, l’historisation de la situation matrimoniale et la numérisation progressive, dans le logiciel CODIPOST, des pièces indispensables à la constitution du dossier de pension.