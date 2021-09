Cocid-19: 115 nouveaux cas et 6 décès enregistrés en Côte d’Ivoire mercredi

La Côte d’Ivoire a enregistré mercredi 115 nouveau cas de Covid-19 et six décès liés à la pandémie, selon des données du ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle.

« Ce mercredi 15 septembre 2021, 115 nouveaux cas de Covid-19 sur 2 814 échantillons prélevés soit 4,1 % de cas positifs, 101 guéris et 6 décès », indique un communiqué du ministère de la Santé.

A la date du 15 septembre 2021, le pays compte 58 341 cas confirmés dont 56 245 personnes guéries, 540 décès et 1 556 cas actifs, précise le communiqué qui mentionne que le nombre total d’échantillons a atteint 961 259.

Concernant la campagne vaccinale, le ministère de la Santé avance qu’au 14 septembre, 35 972 doses de vaccin ont été administrées soit un total de 1 620 480 doses du 1er mars au 14 septembre 2021.

La veille, 78 nouveaux cas de Covid-19 étaient notifiés avec 14 décès. Pour freiner la contamination, le ministère de la Santé, de l’hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner.