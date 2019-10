Classement FIFA: les Eléphants se maintiennent dans le top 10 africain

La sélection ivoirienne de football a conservé son 10è rang africain et sa 56è place mondiale dans le classement du mois d’octobre 2019 de la Fédération internationale de football association (FIFA) communiqué jeudi par l’instance mondiale du football.Les pachydermes ivoiriens occupaient le même rang le mois dernier, tant au plan continental que mondial. Au niveau africain, le Sénégal lui aussi maintient sa place de leader du continent suivi de la Tunisie (2è), du Nigeria (3è), de l’Algérie ( 4è) et du Maroc (5è). Le football mondial reste dominé par le trio Belgique (1er), France (2è) et Brésil (3è).

Top 10 africain du mois d’octobre 2019

1er- Sénégal (20è mondial)

2è-Tunisie (29è mondial)

3è- Nigeria (35è mondial)

4è- Algérie (38è mondial)

5è- Maroc (42è mondial)

6è- Égypte (49è mondial)

7è- Ghana (51è mondial)

8è- Cameroun (52è mondial)

9è- RDC (54è mondial)

10è- Côte d’Ivoire ( 56è mondial)