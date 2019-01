Classement des passeports : le passeport Tchadien occupe la 20e place en Afrique

Ce classement est établi par Global Henley Passport Index. Cette année encore c’est le passeport chinois qui se trouve à la première place.

Comme chaque année, le Global Henley Passport Index a publié le classement de passeports ouvrant les portes du plus grand nombre de pays sans visa. Et cette année le Tchad occupe la 20e place en Afrique et la 85e pour ce qui est de l’ensemble du monde. Ceci représente une certaine avancée pour le passeport de ce pays qui été considéré comme étant le pays le plus chère d’Afrique.

Cette année, comme l’année dernière d’ailleurs, le peloton de tête est mené par les pays Asiatique. Les premiers du classement sont donc Japon, de Singapour ou de la Corée du Sud.

Et la queue du classement est essentiellement occupée par les pays du moyen orient. En Afrique, le passeport le plus puissant est celui des Seychelles. Classé 27e mondial, il donne accès à 151 destinations. Il est suivi de celui de l’Ile Maurice (31e ,145 destinations), de l’Afrique du Sud (53e ,101 destinations), du Botswana (62e, 81 destinations) et la Namibie (68e ,75 destinations).

Les trois derniers de la classe africaine sont, la Somalie, l’Erythrée et le Soudan. Entre les uns et les autres, on trouve les pays francophones. Les Etats de la Cédéao font tout de même meilleure figure que ceux de la Communauté des Grands Lacs.