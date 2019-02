Cinquantenaire du FESPACO : démarrage des festivités

Les festivités du cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO)ont débuté samedi après-midi dans la capitale burkinabè, a constaté APA.La cérémonie officielle d’ouverture de la 26e édition du FESPACO correspondant au cinquantenaire de la biennale, s’est déroulée en présence de nombreuses personnalités dont le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré.

Prestations d’artistes, allocutions, feux d’artifices, entre autres, ont ponctué la cérémonie qui a était placée sous la haute surveillance des Forces de défense et de sécurité (FDS).

Prévu jusqu’au 2 mars, le FESPACO 2019 a pour thème : «Mémoires et avenir des cinémas africains».

Parmi les manifestations phare, il est prévu un colloque sur le thème : «Confronter notre mémoire et forger l’avenir d’un cinéma africain dans son essence, son économie et sa diversité».

Pour les organisateurs, le FESPACO est l’occasion «d’aider et inspirer les professionnels africains de l’image à faire rayonner, par des œuvres plus pertinentes, plus audacieuses, l’industrie cinématographique africaine».