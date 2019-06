Cinquantenaire Confejes : le Sénégalais Ababacar Thiendou Ndiaye sera honoré

La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des pays d’expression française (Confejes), dont le siège est à Dakar, annonce dans un communiqué reçu jeudi à APA qu’elle va rendre hommage à son ancien Directeur des programmes du Secrétariat général permanent, le défunt Ababacar Thiendou Ndiaye, à l’occasion de son cinquantenaire prévu cette année.Le Sénégalais, rappelé à Dieu le 28 octobre 2017, recevra ainsi à titre posthume « un diplôme et une médaille pour services rendus ».

Selon le communiqué, Ababacar Thiendou Ndiaye fut l’un des précurseurs des activités socio-éducatives de jeunesse au Sénégal : « D’instituteur à militaire du rang, puis dans la réserve, il mit à profit ses talents de sportif émérite en devenant champion dans plusieurs disciplines, dont l’athlétisme où il fut plusieurs fois champion d’Afrique ».

Il devint plus tard Inspecteur de la Jeunesse et des Sports et « a su allier intelligemment ses carrières administrative et sportive ».

« Son œuvre dans l’éducation populaire est incommensurable. Il fut en effet, encadreur- formateur de formateurs des collectivités éducatives au Sénégal et ailleurs dans le monde, Président des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation actives (CEMÉA) pendant de nombreuses années », renseigne la Confejes.

Elle souligne que l’Association nationale des inspecteurs de l’éducation populaire, de la jeunesse et des sports à la retraite (Anijes/R) dont Ababacar Thiendou Ndiaye fut le président jusqu’à son rappel à Dieu lui rend pour sa part hommage ce week-end dans le cadre de la 5ème édition de ses Journées du Souvenir.