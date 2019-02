Cinéma nomade Tchad : une association pour éduquer à travers le cinéma

Yasmine Abdallah a procédé ce jeudi au lancement des activités de l’association Cinéma nomade Tchad. C’est à lors d’un point de presse tenu au centre culturel Al-mouna de N’Djamena.

Cinéma Nomade Tchad est une association de promotion du 7e art. Elle choisit comme méthode, la réalisation et la projection en plein air dans des espaces publics des films éducatifs. Cinéma nomade Tchad, initié par l’artiste Yasmine Abdallah, a lancé officiellement ses activités ce jour.

« Je suis réalisatrice de film, scénariste et en même temps artiste chanteuse. Pendant mes tournées en 2013, je me suis rendue compte que dans les zones les plus reculées, les gens n’ont pas les informations. Les zones qui n’ont pas accès à internet, à la télévision et à la radio n’ont pas les informations. Comme je suis réalisatrice et scénariste, tout ce que je peux faire c’est de créer un support pour mettre au courant ceux qui sont là-bas », déclare Yasmine Abdallah.

L’objectif de cette association est de renforcer les connaissances des publics cibles et les aider à changer de comportement. C’est pour cela que les films que projette Cinéma nomade Tchad sont des films éducatifs. Ils abordent des thèmes sur le mariage précoce, la planification familiale, le conflit entre agriculteurs et éleveurs, la traite des enfants, etc.

« Ceux qui sont dans ces zones reculées, pour eux c’est bien de donner la fille en mariage à l’âge de 12 ans. Ils ignorent les conséquences du mariage précoce alors que nous qui sommes informés, savons que les conséquences sont les fistules et autres. C’est pour ça que j’ai créé le Cinéma nomade », explique-t-elle.

Il faut dire que le projet cible directement les filles, les femmes, les hommes, les jeunes, afin de provoquer une réponse collective dans la communauté pour le bien-être des populations. Il vise aussi à donner la possibilité aux sans voix pour s’exprimer et comprendre les causes ou les raisons de leurs situations de vulnérabilité.