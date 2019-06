Charm-el-Cheikh abrite le 1er Forum africain de lutte contre la corruption

La ville égyptienne de Charm el-Cheikh va abriter à partir de mercredi le premier Forum africain de lutte contre la corruption, avec la participation de 51 pays africains.Par Mohamed Fayed

Cette initiative égyptienne de coopération et de transfert d’expertise dans ce domaine, sera l’occasion d’aborder des efforts nationaux déployés par les pays africains en matière de lutte contre la corruption dans la perspective de mettre en œuvre les engagements continentaux et internationaux.

Ce forum, qui verra la participation des ministres africains de la justice et de l’intérieur, des responsables des organes de lutte contre la corruption et des organes chargés de la reddition de comptes et des gains illicites dans les pays africains, se planchera sur le rôle de la lutte contre la corruption dans le développement du continent ainsi que du renforcement des capacités dans les divers aspects de la lutte contre ce fléau.

Selon les organisateurs, cette rencontre a pour objectif principal d’encourager les pays africains à adopter des politiques et des plans d’action pour éliminer la corruption, sensibiliser aux dangers de la corruption et mettre l’accent sur les efforts de développement et de modernisation à travers l’échange d’informations, d’expériences et la sensibilisation aux mesures et expériences nationales relatives à la lutte contre la corruption.

Le continent africain perd environ 50 milliards de dollars par à cause des flux financiers illégaux qui nuisent à l’économie et sapent les efforts de développement du continent.