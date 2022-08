CHAN-Algérie 2023 : « Rien n’est fini pour le Tchad » Mahamat Alamine Abakar

Malgré la défaite 2-1, au stade Hamadou Ahidjo de Yaoundé contre l’équipe A’ de la RDC, tout n’est pas perdu pour les poulains de Mahamat Alamine Abakar.

Les Saos du Tchad, version A’, se sont inclinés le 28 août 2022 face à la République démocratique du Congo, au stade Hamadou Ahidjo de Yaoundé. Match comptant pour la première manche des tours préliminaires du CHAN Algérie 2023. La rencontre était pleine d’émotions, avec des supporteurs tchadiens enflammés.

Durant toute la première partie, les Saos du Tchad ont subi le match face à des Léopards habitués aux compétitions d’envergure. Le but congolais inscrit à la 17ème minute. Le gardien de but tchadien, Oumar Yangassou ne s’est pas montré convainquant sur le coup. Les Léopards de la RDC prennent le dessus jusqu’à la 41ème minute de jeu avec un deuxième but. Ils vont dominer la partie jusqu’à la fin de la première partie.

Rentrée en jeu du Tchad

De retour des vestiaires, les joueurs tchadiens étaient très motivés. Le coach tchadien, Mahamat Alamine Abakar effectue trois remplacement qui changer la donne. Avec les entrées de Karim Mahamat Yaya, Heissein Ousman Hassan, et Abdel-Aziz Makine, la sélection tchadienne reprend largement le dessus. Une faute sur l’attaquant Bakhit Djibrine Bakhit dans la surface de réparation va permettre au Tchad de réduire le score. Le pénalty est transformé par Djoeta Frédéric. L’avant-centre Bakhit Djibrine Bakhit a été très performant durant la rencontre. Mais beaucoup de déchets ont été constatés dans l’ensemble.

« A la première partie, on ne retrouvait pas nos repères », explique le sélectionneur en conférence d’après match. Il explique que, dans la première partie, ses joueurs ne se sont pas retrouvés dans leur façon de jouer. « On a pas pu vraiment poser le ballon », a déclaré Mahamat Alamine Abakar. « Vu l’ampleur du jeu, à la deuxième partie nous avons changé la tactique du jeu », souligne le sélectionneur. « Rien est impossible », assure le coach tchadien.

Le match retour est prévu le 4 septembre 2022 à Kinshasa