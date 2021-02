CHAN-2021: le Maroc écrase le Cameroun (4-0) et se qualifie pour la finale

La sélection marocaine des joueurs locaux a battu, mercredi à Yaoundé, le Cameroun sur le score fleuve de 4 à 0, pour se qualifier à la finale de cette compétition continentale.Les Lions de l’Atlas a ouvert le score par le biais du défenseur Soufiane Bouftini à la 29ème minute du jeu, avant que l’attaquant Soufiane Rahimi, butteur de l’édition, ne double la mise à 41ème minute.

En deuxième période, les Marocains, bien organisés sur le terrain, ont maintenu leur cadence du jeu et dominé tous les compartiments du jeu. Sur une faute de la défense camerounaise, Soufiane Rahimi ne rate pas l’occasion et inscrit le troisième but de la rencontre (74è). Huit minutes après, le milieu de terrain Mohamed Ali Bamamar clôture ce festival de buts.

Le Maroc, teneur du titre, affrontera en finale le Mali qui s’est imposé face à la Guinée aux tirs au but.