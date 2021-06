Championnats d’Afrique de Taekwondo : l’équipe du Tchad est à Dakar

Les Saos du Taekwondo sont arrivés dans la capitale sénégalaise le 03 juin 2021, pour participer aux championnats d’Afrique, prévus les 05 et 06 juin 2021

La Dakar Arena accueillera la 12e édition des championnats d’Afrique de Taekwondo les 5 et 6 juin 2021. La délégation tchadienne est conduite par Serge Namde, par ailleurs entraîneur de l’équipe nationale. En raison des moyens financiers limités, trois taekwondoïstistes tchadiens à savoir Bétel Casimir dans les catégories 58kg, Adoua Frédéric dans les catégories 87kg et Eldjouma Florence dans les +73kg chez les dames ont fait le déplacement. Dès le lendemain de leur arrivée, les hommes de Serge Namde se sont mis immédiatement mis au travail et prêts à entamer la compétition. L’esprit de la gagne et de combativité sont au rendez-vous.

L’objectif pour le Tchad étant de chercher le titre de champion d’Afrique. Cependant le Tchad qui est médaillé bronze lors des qualifications de JO pourrait avoir une chance de prendre part aux JO de Tokyo dans 50 jours. Environ 864 athlètes venus de 54 pays d’Afrique sont attendus à Dakar pour cet événement d’envergure.