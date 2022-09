« Ceux qui ont vendu le Tchad hier reviennent pour l’enterrer », Abdraman Mahamat Abba

Le Coordinateur de la Coalition des Partis Émergents (CPE) Abdraman Mahamat Abba, participant au dialogue en cours, fustige la manœuvre des personnes du 3ème âge actuellement aux affaires.

S’adressant aux médias le 21 septembre 2022, le Coordinateur de la Coalition des Partis Émergents (CPE) dénonce la mainmise des personnes du troisième âge aux assises du dialogue national inclusif et souverain. Abdraman Mahamat Abba, accuse le président du Comité d’organisation du DNIS, Acheick Ibni Oumar, d’avoir manigancé pour placer son ami, Gali Ngotté Gatta, président du présidium du DNIS. « Compte tenu de ce qui se passe, le peuple tchadien ne sera pas servi comme avant», a déclaré Abdraman Mahamat Abba, faisant allusion au déroulement des travaux.

Il décrie la manœuvre du présidium pour déstabiliser la médiation menée par les aînés et les religieux pour faire revenir Wakit tamma et les Transformateurs au dialogue. « Le comité ad-hoc mis en place par le présidium a mis les bâtons dans les roues à l’équipe de médiation composé des ainées et des religieux qui était déjà à 70% d’avance. » Au moment où tout le peuple tchadien compte sur ce dialogue, « force est de constater que malheureusement, ce dernier en sera déçu une fois de plus », poursuit-il. Car, pense-t-il, en un mois les problèmes du Tchad ne peuvent jamais être résolus. « Nous avons voulu prendre le temps qu’il faut pour discuter de fond en comble du problème du Tchad pour trouver une solution. »

Selon Abdraman Mahamat Abba, le temps imparti pour discuter des différentes thématiques est insuffisant. « Tout ce qui est fait ici est manigancé par les personnes du troisième âge », se lamente le leader de la Coalition des Partis Émergents.

Il est important de préciser que le 20 septembre la parole lui a été retiré au cours des assises du DNIS.