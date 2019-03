Centrafrique : Le gouvernement inclusif issu de l’accord de paix de Khartoum dévoilé

Un décret du Président de la République Faustin Archange Touadera rendu public ce dimanche par son nouveau directeur de cabinet Obed Namsio à la radio nationale a présenté la composition du nouveau gouvernement.La présente équipe gouvernementale compte 36 personnalités contre 34 dans la précédente. Le Premier Ministre Firmin Ngrébada a reconduit 21 ministres du gouvernement de son prédécesseur Simplice Mathieu Sarandji. Il s’agit de Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, M. Félix Moloua

Ministre des Finances et du Budget, Henri-Marie Dondra

Ministre de la Défense nationale et de la Reconstruction de l’Armée, Mme Marie-Noëlle Koyara

Ministre de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, M. Flavien Mbata

Ministre des Mines et de la Géologie, M. Léopold Mboli Fatrane

Ministre de l’Action humanitaire et de la Réconciliation nationale, Mme Virginie Mbaïkoua

Ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger, Mme. Sylvie Baïpo Témon . Ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Ange-Maxime Kazagui

Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité publique, Général de Brigade Henri Wanzet Linguissara

Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, M. Honoré Feïzouré

Ministre des Postes et Télécommunications, M. Justin Gourna Zacko

Ministre de l’Enseignement primaire, secondaire, technique et de l’Alphabétisation, M. Moukadas Nouré

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, M. Jean-Christophe Nguinza

Ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant, Mme Aline-Gisèle Pana

Ministre de l’Enseignement supérieur, M. Jean-Jacques Sanzé

Ministre de la Santé et de la Population, M. Pierre Somsé

Ministre de l’Environnement et du Développement durable, M. Thierry Kamach

Ministre chargé des Relations avec les Institutions de la République, Mme Eugénie-Lucienne Ngbondo

Ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technologique, Mme Ginette Amara Ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Régis Lionel Dounda

Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l’étranger, chargé de la Francophonie et du Protocole d’Etat, M. Chancel Sékodé Ndeugbayi

14 ministres font leur entrée, ce sont Ministre du Développement de l’Energie et des Ressources hydrauliques, M. Guismala Amza

Ministre de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, M. Augustin Yangana-Yahoté . Ministre des Transports et de l’Aviation civile, M. Arnauld Djoubaye Abazène

Ministre chargé du Désarmement Démobilisation Réinsertion et Rapatriement (DDRR), M. Maxime Mokom

Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Hugues Tchemeuni

Ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche, M. Amit Idriss.

Ministre de l’Elevage et de la Santé animale, M. Souleymane Daouda

Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Artisanat et du Secteur informel, Mme. Mireille Sanghami.

Ministre des Travaux publics et de l’Entretien routier, M. Moustapha Moctar . Ministre de la Fonction publique, M. Bertin Béa

Ministre de l’Urbanisme, de la Ville et de l’Habitat, Mme. Gina Lawson Roosalem

Ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service public, M Adama Chaïbou

Ministre chargé du Secrétariat général du Gouvernement, M. Maxime Balalou Ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme, M. Dieudonné Ndomaté et un nouveau Ministre délégué au Désarmement Démobilisation Réinsertion et Rapatriement, Colonel Bienvenu Sélesson