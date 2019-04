Centrafrique : la Russie intègre la Minusca

Trente soldats russes vont intégrer, dans les prochains jours, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca), a appris APA de sources médiatiques locales.Le contingent russe sera composé d’officiers, d’observateurs militaires et de spécialistes en communication militaire. C’est le président Vladimir Poutine qui a signé, lundi dernier, le décret autorisant l’intégration de ses militaires dans la force onusienne.

L’envoi de soldats russes en Centrafrique a été rendu possible par le rapprochement entre Moscou et Bangui. D’ailleurs, la Russie forme des militaires centrafricains à Bérengo (sud-ouest), à 80 km de Bangui. L’année dernière, la RCA et la Russie ont paraphé un accord militaire.