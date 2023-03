Cemac : voici les dossiers au menu de la Conférence des chefs

La 15e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) est prévue le 17 mars 2023 à Yaoundé, au Cameroun.

Les chefs d’État de la sous-région Cemac vont se retrouver à Yaoundé le 17 mars prochain à Yaoundé au Cameroun. Plusieurs questions sont au menu de la rencontre des représentants des six pays. Au cours de cette conférence des chefs d’État, les sujets susceptibles d’être traités sont entre autres, la mise en œuvre du Programme des réformes économiques et financières ; de l’évolution du processus de rationalisation des Communautés économiques régionales d’Afrique centrale. La question de la réforme du FCFA pourrait également faire l’objet des discussions. Ainsi que les conséquences de la guerre en Ukraine et de la cryptomonnaie sur les économies de la sous-région. Il est également fort probable qu’il ait des nominations au sein de certains organes et institutions de la Cemac.

Il est à préciser que les dirigeants de plusieurs organes et institutions de la Cemac arrivent en fin de mandat. Il s’agit notamment du président de la Cemac, poste assuré depuis mars 2019 par le président Paul Biya, pour un mandat d’un an. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra prendra les rênes de la Cemac.

Des nominations interviendront également dans les six organismes de la Cemac, en fonction depuis février 2017 pour un mandat de 5 ans ; de la présidence de la Commission de surveillance du marché financier de l’Afrique Centrale (Cosumaf), appartenant au Tchad depuis décembre 2017 pour un mandat de 5 ans.