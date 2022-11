CEMAC : la nouvelle série de billets de banque entre en circulation le 15 décembre

Dès mi-décembre 2022, une nouvelle gamme de billets sera mise en circulation dans les six pays de la CEMAC. C’est une information du comité ministériel Union Monétaire de l’Afrique Centrale

A l’issue d’une session extraordinaire organisée par vision conférence, Le comité ministériel Union Monétaire de l’Afrique Centrale a annoncé la mise en circulation des billets de de la nouvelle gamme 2020 dès le 15 décembre 2022. Il s’agit des billets de la nouvelle gamme 2020 dont les spécimens et les principales caractéristiques lui ont été présentés.

Le comité ministériel a également décidé de : « démonétiser et, par conséquent, priver du cours légal et du pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la Communauté les billets de la gamme 1992 à compter du 1er mars 2023. »

Les modalités retenues à cet effet sont, 1er mars au 31 mai 2023, soit pendant un délai de 3 mois, les billets de la gamme 1992 seront échangeables aux guichets des banques commerciales et aux guichets de la BEAC.

Et du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit pendant un délai d’un an, les billets de la gamme 1992 seront exclusivement échangés aux guichets de la BEAC et à partir du 1er juin 2024, les billets de la gamme 1992 ne seront plus échangés.

Le retrait progressif des billets actuels

L’UMAC va retirer progressivement de la circulation les billets de la gamme 2002 au fur et à mesure de leur retour aux guichets de la BEAC à partir du 1er janvier 2024.

Pour rappel, la décision de mettre en circulation une nouvelle gamme de billets a été adopté au cours de la double session ordinaire et extraordinaire de l’UMAC du 20 juillet 2022 à Douala au Cameroun. Les pays concernés sont le Tchad, Cameroun, Congo, Gabon, RCA et la Guinée équatorial.