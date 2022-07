CEMAC : la BEAC va mettre en circulation une nouvelle gamme de billets

Une nouvelle gamme de billets de banque et de pièces sera mise en circulation dès 2023. Une décision a été adoptée par le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC).

Au terme de la double session ordinaire et extraordinaire du 20 juillet 2022 à Douala au Cameroun, la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) a adopté une décision visant à mettre en circulation une nouvelle gamme de billets et de pièces. La décision est conforme à l’article 33 des statuts qui confère le pouvoir à la BEAC d’injecter.

La nouvelle gamme sera en circulation dans des six pays de la sous-région Cemac. Notamment, le Tchad, Cameroun, Congo, Gabon, RCA et la Guinée équatoriale. La présentation de cette nouvelle série de billets et de pièces se fera à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la Beac en novembre 2022, à N’Djamena dans la capitale du Tchad. Et le lancement se fera dès le 1er janvier 2022.

Les unités actuelles, à savoir 500, 2000, 1000, 5000 et 10 000 FCFA seront maintenus, apprend-on de diverses sources. Néanmoins, des spécimens de 250 F seront injectés dans la nouvelle gamme, confient certaines sources. Des modifications pourraient être apportées aux maquettes des spécimens qui ont futé en mars 2021.