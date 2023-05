CEMAC : la BDEAC va financer six projets à hauteur de 59 milliards de FCFA

La résolution ressort de la session ordinaire du conseil d’administration de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) tenue récemment.

La Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) a tenu en session ordinaire son Conseil d’Administration au Centre International de Conférence de SIPOPO à Malabo, en République de Guinée Equatoriale le 03 mai 2023.

Après avoir examiné les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022, les administrateurs ont exprimé leur satisfaction au regard de la bonne tenue des indicateurs clés de la Banque. Ils se sont particulièrement réjouis du résultat net qui demeure bénéficiaire dans les proportions similaires à l’exercice précédent, en dépit du contexte difficile marqué par les impacts persistants de la pandémie de la Covid-19 et ceux de la guerre en Ukraine. Ces comptes ont ainsi été soumis par le Conseil d’Administration à l’approbation de la prochaine Assemblée Générale.

Sur le plan des engagements, il ressort qu’au courant de l’année 2022, la Banque a accordé des concours en faveur de 27 projets à hauteur de Trois cents soixante-sept milliards trois cents quarante-neuf millions (FCFA 367 349 000 000).

Statuant sur les nouvelles demandes de financements des projets, le Conseil en a approuvé six (6) pour un montant total de Cinquante-neuf milliards et vingt-deux millions (FCFA 59 022 000 000. Ces projets qui sont localisés dans différents pays de la CEMAC et couvrent les domaines aussi variés que le Transport, l’Industrie, l’Agro-industrie, l’Immobilier et l’Education, s’inscrivent en droite ligne de l’Axe 1.4. de l’orientation stratégique n°1 du Plan Azobé, à savoir accompagner la diversification des économies des Etats membres.