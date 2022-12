Cemac-emprunt obligataire : la Bdeac recherche 78 milliards de F sur le marché financier

C’est la troisième opération de son programme triennal d’Emprunt Obligataire par Appel Public à l’Epargne (APE).

La Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC) lance un nouvel emprunt obligataire à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (Bvmac), le marché financier unifié des pays de la Cemac.

Cette opération, dénommée « BDEAC 6% Net 2022-2029 », se caractérise par un taux d’intérêt de 6% et une maturité de 7 ans arrivant à échéance en 2029. Elle vise à mobiliser sur le marché financier de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) un montant total de FCFA 78 milliards à raison de 10 000 FCFA la valeur nominale d’un titre. Les souscriptions se font dans les six (6) Etats de la CEMAC, du 07 au 21 décembre 2022 auprès des sociétés de bourses et établissements bancaires membres du syndicat de placement.

Les fonds qui seront collectés dans le cadre de cet Emprunt Obligataire serviront au financement des projets de développement déjà approuvés et en cours de décaissement ainsi que des nouveaux projets identifiés ou en cours d’instruction à la BDEAC, en cohérence avec le Plan Stratégique 2017-2022. De nombreux secteurs seront ainsi impactés, au rang desquels le Transport, l’Energie, l’Industrie, l’Agro-industrie, le Tourisme, la Santé, l’Education, etc.

Pour l’accompagner dans cette opération, la BDEAC a retenu 5 sociétés de bourse co-chef de file. Il s’agit de Société Générale Capital Securities Central Africa (SG Capital), Upline Securities Central Africa(USCA), Attijari Securities central Africa(ASCA), et AFG Capital Central Africa déjà présentes lors de la précédente levée de fonds.

ESS Bourse, du camerounais Christian Din Dika fait son entrée dans le consortium d’arrangeurs. Ces intermédiaires de marché ont d’ores et déjà injecté dans la cagnotte 50 milliards de FCFA au titre de la prise ferme avant même le lancement de la collecte auprès du public.