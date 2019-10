Cellou Dalein demande au président Condé « d’enterrer » son idée de 3ème mandat

Dans son allocution à la marche du Front national pour la défense de la constitution (FNDC), jeudi à Conakry, le chef de file de l’opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo a demandé au président Alpha Condé de mette fin à son projet de nouvelle constitution en « enterrant » son idée de 3ème mandat.Selon l’ancien Premier ministre et président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), cette nouvelle manifestation du FNDC est une marche « funèbre du 3e mandat ».

« Nous sommes au cimetière. Le 3e mandat doit être enterré à l’esplanade du stade du 28 septembre. Nous attendons le père du 3e mandat. Mais comme il n’est pas là, on ne peut pas enterrer son fils en son absence, puisque nous sommes respectueux de nos traditions. Le cadavre est là, nous attendons le père pour procéder à l’enterrement définitif du 3emandat qui est déjà mort », a ironisé M. Diallo devant la foule.

A son avis, les Guinéens viennent d’envoyer un message fort au chef de l’État et « j’espère qu’il va faire preuve de sagesse et déchiffrer le message et tirer toutes les conséquences ».

Lors de cette marche, les leaders du FNDC ont appelé à des journées « ville morte » les 28 et 29 octobre, et à une marche le 30 octobre 2019.