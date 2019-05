Célébration du 1er mai, politique et économie au menu de la presse congolaise

L’engagement pris par les travailleurs de privilégier le dialogue dans leurs revendications lors de la célébration de la fête du 1er mai, la nouvelle feuille de route de l’opposition et l’augmentation de la production de la société pétrolière ‘’Perenco » sont les sujets les plus en vue dans la presse congolaise parcourue jeudi par APA.« Fête du 1er mai : privilégier le dialogue social », titre le quotidien Les Dépêches de Brazzaville, soulignant qu’à l’occasion de la célébration de la fête internationale du travail, le gouvernement et les syndicats des travailleurs ont convenu de privilégier le dialogue et la concertation pour promouvoir la paix sociale « en ces temps de crise économique aigüe ».

En politique, Pascal Tsaty-Mabiala, le chef de file de l’opposition, « met sur la table la feuille de route de l’opposition congolaise », note à sa Une La Semaine Africaine. A deux ans de l’élection présidentielle, souligne le journal, l’opposition a dévoilé les axes de son combat pour 2019. Ils sont centrés entre autres sur « la gouvernance électorale, sa contribution à la crise économique qui sévit dans le pays, la tenue d’un dialogue inclusif pour la résolution des problèmes congolais… »

Au sujet de cette feuille de route, Le patriote indique que « l’opposition politique congolaise se préoccupe déjà de l’élection présidentielle de 2021 », notant par ailleurs que Pascal Tsaty Mabiala appelle à «exorciser les peurs et prendre en main le destin du Congo. »

Sel-piment, un hebdomadaire satirique, informe que le Pasteur Ntumi (Frédéric Bintsamou) retrouve sa veste politique suite à la levée de la suspension qui pesait sur son parti, le CNR, depuis le 4 avril 2016 par le ministère de l’intérieur.

Les dépêches de Brazzaville se font l’écho de la situation des retraités et des étudiants, un objet de préoccupation de la « majorité présidentielle ». Réuni en effet du 27 au 30 avril à Brazzaville, à la faveur de leurs premières universités politiques, les partis de la coalition au pouvoir ont fait « un état des lieux de la situation politique, économique et sociale du pays en formulant plusieurs recommandations à l’endroit de l’exécutif dont celles de traiter en urgence sociale le dossier de tous les retraités et le paiement des bourses d’étudiants dont certains accumulent trois (3) ans d’arriérés », renseigne le journal.

Les dépêches de Brazzaville reviennent en outre sur le volet hydrocarbure et notent que « le PDG du groupe Perenco, François Perredo, a salué le 30 avril dernier au sortir d’une audience avec le chef de l’Etat congolais, l’augmentation de la production de sa filiale au Congo qui avoisine les 30 mille barils par jour ».