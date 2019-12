Célébration à Abidjan de la fête nationale du Qatar

L’ambassade de l’État du Qatar en Côte d’Ivoire a célébré jeudi à Abidjan sa fête nationale marquant l’accession au pouvoir de son fondateur Sheick Jassim Bin Mohamed Bin Thani au cours d’une cérémonie festive en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan Duncan, a constaté APA sur place. A cette occasion, le vice-président ivoirien qui était accompagné de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, a salué l’excellence de la coopération Ivoiro-Qatarie.

« Nous avons une excellente coopération avec le Qatar. Le président de la République Alassane Ouattara s’est rendu deux fois au Qatar en 2013 et en 2018. Nous avons tous les éléments pour renforcer cette coopération entre les deux pays», a indiqué M. Duncan.

Avant lui, l’ambassadeur du Qatar en Côte d’Ivoire, Jaber Jarallah Massoud Al-Meri, a passé en revue les performances économiques de son pays qui a enregistré « d’énormes progrès» et occupe la 29è place en terme de compétitivité mondiale.

« Au cours de ces deux dernières années les relations Ivoiro-Qataries ont évolué », s’est félicité le diplomate Qatari, soulignant à son tour l’excellence des relations entre les deux pays.

Poursuivant, il a dit la détermination de son pays à « avancer sur la voie d’un développement inclusif». Le Qatar est l’une des économies les plus fortes du monde et l’un des pays les plus riches de la planète en termes de PIB par habitant.