CEEAC : les ministres des affaires étrangères des pays membres préparent la prochaine session ordinaire des chefs d’Etats

En prélude à la 17e session ordinaire des Chefs d’Etats de Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), les ministres sont réunis par visio-conférence pour présélectionner les candidats aux postes de la Commission rénovée.

Sur convocation du chef d’Etat gabonais Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président en exercice de la CEEAC, les chefs d’Etats de la Commission tiendront le 30 juillet prochain la 17e session ordinaire par visio-conférence. Le sommet sera consacré à la Réforme institutionnelle de la CEEAC.

Les rencontres des ministres des affaires étrangères de la sous-région ouvert depuis le 26 juillet par visio-conférence ont pour objectif de présélectionner les candidats pour la vice-présidence et les cinq postes de commissaire. Après examen et validation du rapport des ministres, les Chefs d’Etats vont désigner les différents responsables.

Rappelons que la réforme institutionnelle de la CEEAC a été décidée au cours de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement du 25 mai 2015, à N’Djamena. Son objectif est d’améliorer l’efficacité et l’efficience en vue de faire de la sous-région une communauté viable et forte, dotée d’un exécutif et d’une nouvelle architecture. Egalement à contribuer à l’accélération du processus de nationalisation des communautés économiques régionales de l’Afrique central.