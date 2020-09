Ceeac : les 17 membres de la nouvelle commission ont pris fonction

Ce lundi 31 août, les membres de la nouvelle commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale ont officiellement été envoyés à leurs fonctions par le président Ali Bongo, par ailleurs président de la Ceeac devant qui, ils ont prêté serment

La nouvelle équipe de la Ceeac entre en fonction quelques semaines après sa désignation au cours de la 17ème session ordinaire. Les membres ont été installés à leurs postes respectifs par le président en exercice de la commission.

L’équipe est composée du président Gilberto Da Piedade Verissimo, son vice-président, des commissaires de paix et sécurité, du commissaire en charge du marché commun, affaire économique, monétaire et financières, le commissaire à l’aménagement du territoire et aux infrastructures et à la promotion du genre, au développement humain et social. Le Tchad est représenté aux affaires politiques.

La nouvelle commission de la Ceeac a été installée conformément aux dispositions du Traité révisé, adopté en décembre 2019 lors de la IXe session ordinaire de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement. Cela est le symbole de la volonté des pays de la sous-région de mener des politiques coordonnées et efficace au bénéfice de la sous-région.