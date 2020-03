Cas de Covid-19 au Togo: ses contacts au Bénin en quarantaine

Les personnes qui ont été en contact au Bénin avec la première patiente confirmée de Covid-19 au Togo sont mises en quarantaine, selon le ministre béninois de la Santé, Benjamin Hounkpatin qui intervenait à la télévision nationale.Selon lui, la patiente est une femme résidant à Lomé et qui a quitté le Togo le 22 février pour se rendre en Allemagne, en France et en Turquie via Cotonou. Elle est rentrée à Lomé le 2 mars toujours via Cotonou, par le poste frontière terrestre de Sanvi-Condji. Les symptômes sont apparus le 1er mars pendant qu’elle était au Bénin où elle a séjourné dans un hôtel avec deux de ses parents avant de repartir à Lomé.

« La mise en quarantaine de ses contacts a déjà commencé », a déclaré le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.