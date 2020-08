Par un courriel du ministre de l’aviation civile et de la météorologie en date du 18 août, adressé au Président du conseil d’administration de l’ASECNA demande le retrait de la candidature du Tchad au poste de directeur général de l’institution

Le Tchad aurait décidé de se retirer pour soutenir des pays frères et amis, ce après concertation avec les gouvernements de ces pays. Le candidat tchadien au poste de la direction générale de l’Agence pour la sécurité et de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), était Mahamat Aware Neissa. Il était d’après certains pronostics favoris au poste de directeur général de cette institution. Favori de par son background, du poids du président Idriss Deby dans les affaires diplomatiques de la sous-région.

Le pays frère et ami pour lequel le Gouvernement tchadien sera connu le 14 septembre à Dakar. Il se tiendra la rencontre des ministres des Etats membres de l’institution. C’est alors que la question sur le directeur général sera abordée. Néanmoins, il est à notifier que les candidatures sont arrivées à la fin, 4 candidatures sont désormais en lice, le niger (sortant), la Mauritanie, la RCA et le Cameroun. Tous les candidats présentent des lourds profils.

Le candidat du Tchad sorti de course, Mahamat Aware Neissa est un haut cadre de l’administration, ingénieur d’action civile formé l’académie Saint Petersburg de Russie. De juillet 2018 en avril 2020 il était à la tête de l’Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique (ANSICE). En 2017, président du collège Contrôle de Surveillance Pétroliers (CCSRP) du Tchad. Il a également été secrétaire général au ministère des transports et de l’aviation civile.