CAN U17: La Guinée disqualifiée pour fraude, le Sénégal au Mondial

Le jury disciplinaire de la CAF a disqualifié la Guinée, finaliste de la dernière édition de la CAN U17 en Tanzanie, pour fraude sur l’âge concernant deux de ses joueurs dans un communiqué dont APA a obtenu copie.Selon le communiqué, la Guinée est exclue du tournoi organisé en Tanzanie et ses résultats obtenus durant cette CAN sont annulés.

La Guinée poursuit le communiqué est ainsi « empêchée de représenter l’Afrique à la prochaine coupe du monde FIFA U17 » en novembre prochain

Les deux joueurs guinéens en l’occurrence Aboubacar Conte et Tidiane Keita sont interdits d’exercer toute activité liée au football pour une période de deux (2) ans.

Le finaliste de la dernière édition est aussi banni des éditions 2019 et 2021 de la CAN U17 en vertu des textes de la CAF. Elle devra aussi rendre les médailles d’argent décernés lors de la finale perdue face au Cameroun.

La Fédération Guinéenne de Football est sanctionnée d’une amende de 100.000 USD (cent mille dollars américains) pour la falsification des informations communiquées concernant la participation des joueurs au tournoi AFCON U17 organisé en Tanzanie

Selon le communiqué de la CAF, la Commission d’Organisation sera invitée à « réintégrer le Sénégal et le Comité́ Exécutif d’approuver la participation du Sénégal en tant que 4ème représentant de la CAF à la Coupe du Monde de la FIFA U17 qui se jouera en 2019 ».

Pour rappel, les deux joueurs guinéens Aboubakar Conté et Ahmed Tidiane Keïta avaient fait l’objet d’accusations de la part de la Fédération Sénégalaise de Football, qui estimaient qu’ils disposé de deux passeports différents. Les deux joueurs guinéens avaient notamment participé à un tournoi au Japon quelques mois avant le début de la CAN U17 avec des passeports différents de ceux enregistrés par la CAF lors de la CAN U17.

Le jury disciplinaire de la CAF après avoir examiné les preuves apportées par le Sénégal, a saisi le Japon pour disposer de toutes les informations. Après avoir constaté des irrégularités sur les deux passeports qui n’avaient pas les mêmes dates de naissance, encore moins les mêmes dates de délivrances, la CAF a décidé d’infliger ces lourdes sanctions à la Guinée.