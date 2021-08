CAN-Cameroun 2021 : voici les différentes poules après tirage au sort

Le Palais de Congrès de Yaoundé, au Cameroun a abrité le 17 août 2021, la cérémonie de tirage au sort de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Les chapeaux du premier tour de la compétition ont été dévoilés

Plusieurs anciennes gloires du football ont pris part à la cérémonie de tirage au sort de la CAN Total Energy 2021. On comptait entre autres El-Hadji Diouf du Sénégal, Assamoah du Ghana, Didier Drogba de la Côte d’Ivoire et les camerounais Samuel Eto’o Fils, Joseph Antoine Bell et Albert Roger Milla. Les dirigeants des fédérations et les entraineurs de football étaient également présents à cette cérémonie qui marque la dernière ligne droite avant le début de la compétition.

Ci-dessous les différents chapeaux et les stades dans lesquels seront joués les matchs de poules de la CAN :

Poule A (Olembé)

Cameroun

Burkina Faso

Ethiopie

Cap vert

Poule B (Bafoussam)

Sénégal

Zimbabwe

Guinée

Malawi

Poule C (Mfandena)

Maroc

Ghana

Comores

Gabon

Poule D (Garoua)

Nigeria

Egypte

Soudan

Guinée Bissau

Poule E (Japoma)

Algérie

Sierra Leone

Guinée équatoriale

Côte d’Ivoire

Poule F (Limbé)

Tunisie

Mali

Mauritanie

Gambie

Le match d’ouverture opposera les Lions indomptables du Cameroun, pays hôte aux Etalons du Burkina Faso le 9 janvier 2021. Ce sera la première Coupe d’Afrique à 24 sélections.