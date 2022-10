Can beach soccer : et de sept pour le Sénégal !

Les Lions ont battu, aux tirs au but (6-5), les Pharaons en finale de la Coupe d’Afrique des nations tenue à Vilankulo, au Mozambique, pour s’offrir un septième titre dans la compétition.C’est un règne sans fin ! Après 2008, 2011, 2013, 2016, 2018 et 2021, le Sénégal monte encore sur le toit de l’Afrique en prenant le dessus sur l’Égypte. Dans le premier tiers-temps, les troupes du coach Mamadou Diallo ouvrent le score sur une action de classe de Seydina Mandione Laye Diagne (7′).

Les Pharaons, en seulement une minute, renversent le match avec deux buts coup sur coup signés Hassan Hussein et Ibrahim (27′). Mais grâce à un retourné acrobatique de Raul Mendy (32′), le Sénégal efface l’ardoise. Les deux équipes se tiennent en respect jusqu’au terme du temps réglementaire et de la prolongation.

Dans la séance des tirs au but, les cinq premières tentatives de chaque sélection sont magnifiquement transformées. Au sixième tir égyptien, le gardien sénégalais, Alseyni Ndiaye, effectue un arrêt décisif. Et Jean Ninou Diatta, d’une frappe imparable, permet à son pays de remporter une septième Can de beach soccer.

Sur Twitter, le président Macky Sall a félicité « les joueurs et l’encadrement technique pour ce merveilleux exploit ». Le Sénégal et l’Égypte vont représenter l’Afrique à la prochaine Coupe du monde de beach soccer en 2023.