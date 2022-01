CAN 2021 : le président de la CAF suspend les matchs prévus au stade Olembé

Patrice Motsepe a fait une communication, ce mardi 25 janvier, relative au drame qui a causé la mort de 8 personnes au stade Olembé hier. Dans le cadre de la huitième de finale opposant le Cameroun vs Comores (2-1).

Au moins huit personnes ont perdu la vie hier au stade Olembé de Yaoundé, suite à une bousculade. L’incident s’est produit quelques minutes avant le début du match Cameroun vs Comores. En conférence de presse ce jour, le président de la faitière du football africain, suspend, à titre conservatoire, les matchs prévus. ‹‹Le match programmé dimanche à Olembé ne s’y déroulera pas, il sera délocalisé au stade Ahmadou Ahidjo », déclare, Patrice Motsepe. Le sud-africain ajoute qu’ : « Il n’y aura plus de match CAF à Olembé, jusqu’à ce que les conditions de sécurité maximale soient garantie.››

La CAF annonce qu’une, enquête a été ouverte pour comprendre tout ce qui s’est réellement passé au soir du 24 janvier. Toutefois, la confédération précise dores et déjà que, « les responsabilités de cet incident restent partagées ». Aussi bien par la CAF, que le gouvernement camerounais, « nous sommes tous responsables de ces pertes en vie humaines. C’est un incident malheureux qui entache la compétition et nous prendrons des mesures par rapport à tout ce qui s’est passé. »

Motsepe a tenu à préciser que ce genre d’incident ne se reproduira plus jamais tout au long de cette compétition. Il a également avancé que même les plus grands stades, avec les plus grandes infrastructures et technologies ne sont pas à l’abri de ce genre d’incident. « Nous ferons tout pour que la suite de la compétition se passe bien. Je me charge d’organiser un meeting avec le reste du comité d’organisation demain pour prendre des mesures. ».

Concernant les tests Covid-19 querellés depuis le diagnostic de 12 cas positifs, côté comoriens, la CAF rassure. « Au CHAN, on a constaté que les tests Covid de certaines équipes posaient déjà problème. On a donc décidé de faire appel à un laboratoire indépendant et fiable pour effectuer tous les tests covid de cette compétition. Ce laboratoire a eu à travailler lors de l’Euro et lors de la Fifa World Cup. Ils ont leur propre matériel, ce qui inclut l’impartialité des résultats. Nous remercions les autorités camerounaises qui ont eu à accepter ce deal. »

Le nouveau règlement concernant les joueurs détectés positifs au Coronavirus : Après avoir obtenu un test covid-19 positif, le joueur doit refaire son test pour être sûr que ce dernier est négatif. Et là il doit observer une période d’observation de 05 jours, pour cette fois faire un test cardio-vasculaire pour pouvoir rejouer en toute sécurité. La mesure a été prise il y a juste quelques jours.

Enfin, le président de la CAF a présenté ses condoléances aux familles touchées par les disparitions de leurs proches.