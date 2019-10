CAN 2021 : le Tchad sort le Liberia de la course

Le match qui a opposé les Sao du Tchad aux Lone stars du Liberia ce dimanche 13 octobre 2019, comptait pour le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations de 2021.

Les Sao se sont qualifiés dimanche dans l’après-midi, pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, à l’issue d’un match à domicile contre l’équipe du Liberia. Les Tchadiens ont écarté les Libériens 5 tirs au but à 4. Cette équipe du Tchad rejoint celles du Mali, de la Guinée et de la Namibie, dans le groupe A.

Les Sao avaient été battus par les Lone stars chez eux au Liberia lors du match aller (0-1). Au il a fallu aller aux prolongations (1-0) puis des tirs aux buts (5-4), pour enfin départager les deux équipes. La sélection tchadienne attaquera la phase de groupes avec des matches en Namibie, puis face au Mali, en novembre prochain.

Bon à savoir, Le tour préliminaire des éliminatoires de la CAN est un processus de sélection qui permet de faire participer les équipes les plus faibles du continent.