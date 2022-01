CAN-2021: Le Maroc bat les Comores (2-0) et se qualifie pour les huitièmes

L’équipe marocaine de football s’est imposée face à son homologue u Comores (2-0), vendredi au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé, en match comptant pour la 2è journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui se tient au Cameroun.Le Maroc a débloqué le compteur à la 16e minute, sur un tir à bout portant du milieu offensif du Standard de Liège Selim Amallah. L’attaquant Zakaria Aboukhlal a scellé l’addition à la 89e minute de jeu, suite à un service du même Amallah.

Le score aurait pu être beaucoup plus sévère si Ayoub El Kaâbi et compagnie s’étaient armés d’un minimum d’efficacité. En effet, les Marocains ont tiré à 19 reprises vers la cage adverse, avec 9 tirs cadrés, mais les attaquants marocains ont beaucoup pêché au niveau de la finition.

Youssef Ennesyri ratait même un penalty à la 81e minute. Au final, le Maroc réussissait l’essentiel et validait sa qualification pour le second tour, portant son total de points à 6 en tête du groupe C. Les Lions de l’Atlas devraient défendre leur première place mardi prochain, en croisant le fer avec le Gabon.