CAN 2019: Ouattara encourage les Eléphants et espère une 3è coupe pour la Côte d’Ivoire

Le président ivoirien Alassane Ouattara s’est satisfait, mardi, de la qualification de la sélection ivoirienne de football pour les quarts de finale de la 32è édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) de football, espérant une troisième coupe d’Afrique pour son pays.« Je suis navré pour les frères maliens. Je suis un homme heureux. Nous avons bien commencé et je souhaite aux Eléphants de continuer », a déclaré M. Ouattara depuis Paris (France) au terme d’un entretien de plus d’une heure d’horloge avec son homologue français Emmanuel Macron.

« J’ai déjà eu la chance d’apporter deux coupes de la CAN en Côte d’Ivoire. En 1992, quand j’étais premier ministre et en 2015 également. J’espère qu’il n’y a jamais deux sans trois », a souhaité le président ivoirien.

Les Eléphants footballeurs ont obtenu difficilement lundi soir à Suez (Égypte) leur ticket pour les quarts de finale de la CAN 2019 en s’imposant ( 1-0) face aux Aigles du Mali.

Les pachydermes ivoiriens, qui avancent dans cette compétition, sans réellement convaincre les amateurs du football, rencontreront jeudi l’Algérie en quart de finale.