CAN 2019/ Maroc-Côte d’Ivoire : l’arbitre Alioum Alioum n’inspire pas confiance aux Ivoiriens

Au sifflet du match Maroc-Côte d’Ivoire, vendredi soir, comptant pour la 2è journée du groupe D de la 32è Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui se déroule en Egypte, l’arbitre international camerounais Alioum Alioum est au centre de polémique en Côte d’Ivoire où les sportifs ivoiriens doutent de son « impartialité » lors des grandes rencontres.C’est le journal gouvernemental, Fraternité Matin, à travers son site Fratmat.info qui alerte les Ivoiriens, en titrant, jeudi, « CAN 2019/Côte d’Ivoire-Maroc : attention à l’arbitre Alioum ! ».

Selon le confrère, Alioum Alioum (37 ans), est « un arbitre aux ordres de la CAF (Confédération africaine de football) mais surtout du Maroc », soulignant que cet officier de l’armée de l’air camerounaise « n’a pas bonne presse auprès de certaines équipes qui ont affronté, ces dernières années, des équipes marocaines ».

C’est l’arbitre camerounais Alioum Alioum qui a été désigné pour officier la rencontre de la 2è journée du groupe D de la Can entre le Maroc et la Côte d’Ivoire ce vendredi, au Caire.

Sur le papier de la Confédération africaine de football (Caf), c’est le meilleur sifflet en Afrique.

« Alioum est bien connu des Maliens avec qui il a triché à plusieurs reprises dans les compétitions internationales. Il est pour beaucoup dans la débâcle des Aigles (6-0) contre les Lions de l’Atlas, en éliminatoires de la Coupe du monde 2018 à Rabat, au Maroc », rappelle le confrère qui conclut que «les Ivoiriens qui affrontent cette même équipe du Maroc, avec le même Alioum Néant Alioum, sont donc avertis ».

Au Bar des Sports au Plateau, centre d’affaires et administratif d’Abidjan, lieu de rencontres, le débat fait rage. Pour l’Ivoirio-sénégalais, Amadou Niang cet homme en noir « quoique désigné meilleur sifflet du continent n’est pas exempt de reproche dans les résultats de certains matches » et « les Eléphants doivent s’en méfier », souligne-t-il.

« Qu’est-ce que la CAF a à désigner un tel arbitre qui a une réputation douteuse pour diriger un match aussi décisif pour la qualification au 2è tour », s’interroge Alexis N’guessan, informaticien dans une compagnie de téléphonie mobile.

L’ex-basketteur Jules Kouadio nuance pour indiquer que « l’arbitre a beau être contre vous, il ne vous volera pas votre victoire si vous marquez des buts propres », invitant l’équipe ivoirienne à se concentrer sur « le match, son propre jeu » pour éviter les « pièges de cet arbitre » qui ne manqueront pas, selon lui.

Alioum Alioum qui a officié le match d’ouverture qui a opposé l’Egypte au Zimbabwe (1-0) sera assisté, pour cette rencontre, de ses compatriotes Evarist Menkouandé et Elvis NGuégoué.

Il est à sa 5è CAN après 2012, 2013, 2015 et 2017. Alioum Alioum a, également, participé à la Coupe du Monde de la FIFA au Brésil en 2014 et a officié dans des compétitions majeures comme la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, la Coupe du monde de football des moins de 17 ans et la Ligue des champions de la CAF.