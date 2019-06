CAN-2019: la Tunisie bousculée par l’Angola

Déjà l’heure du doute pour la Tunisie: l’équipe d’Alain Giresse a été tenue en échec (1-1) lundi par l’Angola pour son entrée dans la Coupe d’Afrique des nations.

Les Aigles de Carthage croyaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 34e minute sur un penalty victorieux de leur capitaine Youssef Msakni. Mais, laissant trop souvent le contrôle du jeu aux Angolais, ils ont finalement vu revenir les « Palancas Negras » sur un but de Djalma (73e).Pour leur retour dans la CAN après deux éditions manquées, les Angolais ont su jouer crânement leur chance pour décrocher le point du nul dans un groupe E où figurent également le Mali et la Mauritanie.

Les Tunisiens, qui partaient pourtant favoris, se sont au contraire montrés trop souvent passifs après la faute dans la surface sur le Dijonnais Naïm Sliti, convertie par Msakni.

Ils devront se ressaisir lors de leur prochain match face aux Aigles maliens, l’ancien sélection de Giresse, dès vendredi s’ils veulent réussir à passer au second tour, eux dont l’objectif affiché est de dépasser enfin le cap des quarts de finale qui leur est fatal depuis leur sacre de 2004.

Tunisiens et Angolais prennent provisoirement la tête du groupe E, en attendant le match entre le Mali et la Mauritanie ce lundi soir (22H00).