CAN-2019: carton plein pour l’Algérie et le Maroc, Sénégal et Côte d’Ivoire en 8e

Comme les Marocains un peu plus tôt, les Algériens, déjà qualifiés pour les huitièmes de la Coupe d’Afrique des nations, ont enchaîné lundi un troisième succès, en battant largement la Tanzanie 3-0 au Caire.

Trois victoires, aucun but encaissé: les Fennecs finissent premiers du groupe C devant le Sénégal, qui rejoint aussi le tour suivant après sa victoire contre le Kenya 3-0. Les Sénégalais rencontreront les Ougandais en huitièmes.

Billet pour les huitièmes en poche, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a pu faire tourner son onze. Il a même tout changé, ne conservant que deux joueurs par rapport à la victoire contre le Sénégal: le milieu Ismaël Bennacer et le gardien Raïs Mbolhi.

Islam Slimani et Adam Ounas ont été les grands gagnants de cette rotation et les grands artisans de la large victoire algérienne, alors que le nouveau venu Andy Delort a également été convaincant.

Mais c’est Slimani qui a ouvert le score à la 35e minute. L’attaquant de Leicester a bénéficié d’une ouverture parfaite d’Ounas, l’ancien Bordelais, passeur décisif puis buteur après un une-deux avec Slimani (39). Le show Ounas a continué: après un bon travail dos au but de Slimani, il s’en est allé tromper une nouvelle fois le gardien tanzanien.

– Mané réveillé –

Dans l’autre rencontre du groupe le Sénégal, battu lors du précédent match par l’Algérie (1-0), s’est ressaisi et a obtenu sa qualification pour les huitièmes en battant le Kenya 3-0.

L’ailier de Rennes Ismaïla Sarr a ouvert la marque (63e), puis la star Sadio Mané, qui avait manqué un penalty en première période, a véritablement signé son entrée dans la CAN en inscrivant un doublé (71e, 78e). L’attaquant, qui sort d’une saison pleine avec Liverpool (champion d’Angleterre et victorieux de la Ligue des champions), était suspendu lors d’un premier match et s’était montré discret contre l’Algérie.

Le succès des coéquipiers de Sadio Mané fait le bohneur de la RDC (groupe A) qui rejoint aussi les 8e. Les Léopards congolais sont en effet assurés de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes.

Plus tôt, le Maroc s’était assuré de la première place du groupe D en s’imposant face à l’Afrique du Sud (1-0), terminant devant la Côte d’Ivoire, victorieuse de la Namibie (4-1), désormais éliminée.

Les Marocains, sacrés en 1976, ont signé un carton plein avec trois victoires en autant de rencontres et aucun but concédé.

Les Sud-Africains peuvent encore espérer se qualifier en huitièmes de finale au titre de meilleurs troisièmes mais leurs chances ont été très diminuées par ce revers concédé en fin de partie.

Au stade Al Salam du Caire, les Marocains ont globalement dominé la première période mais auraient pu être surpris par les Bafana Bafana, si Percy Tau avait été plus précis à la 34e minute devant Munir El Kajoui.

Hakim Ziyech, la star de l’Ajax, s’est montré plus entreprenant que lors des deux précédentes rencontres et semble monter en puissance dans cette compétition.

C’est le vétéran du milieu Mbark Boussoufa qui a offert la victoire aux siens à la 90e minute.

La sélection dirigée par Hervé Renard affrontera en huitièmes un 3e de groupe et peut a priori rêver aux quarts, qu’elle a atteint lors de la dernière CAN.

La Côte d’Ivoire, battue par le Maroc lors du match précédent (1-0) a rempli son contrat face à une Namibie courageuse mais limitée.

Lancé dans la profondeur par le Milanais Franck Kessié, Max-Alain Gradel a ouvert le score pour les Ivoiriens à la 39e minute. L’attaquant de Toulouse, 31 ans, a inscrit son 12e but en sélection d’une belle demi-volée.

Serey Dié a doublé la mise à la 61e d’une frappe lointaine des 30 mètres déviée par le défenseur namibien Ryan Nyambe.

Les Namibiens ont réduit l’écart grâce à Kamatuka, auteur d’un beau numéro pour venir tromper Sylvain Gbohouo à la 71e minute.

Le milieu offensif de Crystal Palace, Wilfried Zaha, à la 84e, puis le Lyonnais Maxwel Cornet, à la 89e, ont ensuite corsé l’addition pour les Elephants.