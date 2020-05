Campagne agricole 2020-2021 : Madjidian Padja Ruth donne les orientations

La ministre de la production a procédé au lancement de la campagne agricole 2020-2021 mercredi 13 mai 2020. Compte tenu du contexte particulier, Madjidian Padja dit avoir pris des dispositions pour réduire les effets négatifs.

Placé sous le thème : « contenir la Covid-19 pour éviter une crise alimentaire» la campagne agricole 2020-2021 démarre dans un contexte particulier en raison de la pandémie de Covid-19. Dans son allocution ce mercredi 13 mai, au cours du lancement de ladite campagne, le ministre de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles, Madjidian Padja Ruth a précisé un ensemble de dispositions pour éviter des effets négatifs en raison de la crise sanitaire. Elle a fait savoir qu’elle est déterminée à s’attaquer aux défis majeurs pour une meilleure production

Pour atteindre ses objectifs, le ministre indique que les efforts se focaliseront pendant cette campagne sur la poursuite de la mise à disposition de l’engrais et de l’aboutissement du contrat d’acquisition des pesticides pour parvenir à la lutte contre les attaques des ennemis des cultures et surtout les chenilles légionnaires et les criquets pèlerins. La finalisation de la stratégie de la vulgarisation de l’ANADER permettra d’être un outil véritable au développement rural, en redéployant les agents d’encadrement dans les zones de production, la promotion de la production et l’utilisation des semences améliorées des principales cultures vivrières et la rétrocession de tous les tracteurs aux producteurs

Pour cette campagne agricole qui déroge à la pratique habituelle en raison de la pandémie de la Covid-19, le ministère se dit déterminer à s’attaquer à d’autres défis majeurs qui sont, l’amélioration du contenu de la productivité, l’accompagnement des producteurs pour renforcer le capital productif et la chaîne de valeur. L’aide alimentaire au ménage vulnérable et le renforcement des instruments de prévention et de gestion des crises alimentaires.