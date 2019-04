Cameroun : vers un recensement général de l’agriculture et de l’élevage

Le gouvernement camerounais est à la recherche de financements en vue de procéder au lancement du Recensement général de l’agriculture et de l’élevage (RGAE), a-t-on appris vendredi au terme de la 6e session du comité technique national.Si des activités menées permettent de disposer d’une base de données géographiques sur les voies d’accès et zones de production agropastorales des infrastructures, des zones de transhumance, les pouvoirs publics peinent à mobiliser les fonds nécessaires pour la réalisation de cette opération.

« Le budget initial pour cette opération était estimé à près de 23 milliards de FCFA, mais les contraintes budgétaires subsistant, c’est plutôt 12 milliards de FCFA qui sont à mobiliser aujourd’hui. Mais pour le moment, seulement 6 milliards de FCFA sont disponibles », a expliqué Laurent Manga Bela, coordonnateur national du RGAE.

Dans ce contexte, a-t-il précisé, « il nous revient d’aller à la recherche des bailleurs de fonds pour boucler ce financement ».

Placé sous la responsabilité technique des ministères de l’Agriculture et du Développement rural et l’Elevage, des Pêches et Industries animales, le lancement du RGAE pourrait intervenir au deuxième semestre de l’année en cours.