Cameroun : vers un décaissement de 45 milliards FCFA par le FMI

Le Cameroun va bénéficier d’un financement de 45 milliards de FCFA auprès du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre de la réalisation du programme économique et financier adossé sur la Facilité élargie du crédit (FEC), a-t-on appris vendredi au terme de la quatrième revue du FMI.« Nous avons eu des discussions pendant la mission. Il y a eu des échanges cordiaux et francs. La conclusion, c’est que la performance au titre du programme reste satisfaisante. On a rempli pratiquement tous les critères du programme pour la performance au titre de 2018 et il y aura des mesures correctives », a indiqué le chef de mission du FMI, Corine Delechat.

Selon elle, la performance au titre du programme continue de s’améliorer par rapport aux revues précédentes. «On continue à observer un progrès au niveau de la transparence et de la discipline dans l’exécution du budget. Il existe encore certaines procédures de dépenses exceptionnelles qui enlèvent un peu ces transparence et visibilité, mais je pense que cela s’accordera avec la diminution progressive de ces procédures », a-t-elle assuré.

Ce nouveau financement portera à près de 300 milliards de FCFA l’enveloppe déjà décaissée par l’institution de Breton Wood, dans le cadre de la FEC qui couvre une période triennale (2017-2019).

Ce programme économique et financier de près de 400 milliards de FCFA doit permettre à l’économie camerounaise de faire face à une conjoncture économique difficile.