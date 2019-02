Cameroun : vers le lancement d’une Obligation du trésor de 170 milliards f cfa

Le Cameroun prépare le lancement d’une Obligation du trésor assimilable (OTA) de 170 milliards de francs CFA pour le financement d’un certain nombre de projets de développement, a-t-on appris jeudi auprès du ministère des Finances.Selon cette source proche du dossier qui a requis l’anonymat, cette OTA devrait servir au fonctionnement de l’Etat conformément à la loi de Finance 2019.

«Depuis plusieurs mois des factures sont en instance de paiement au niveau de du Trésor, mais elles ne sont pas réglées faute d’argent. Raison pour laquelle, cette OTA sera lancée sous peu », a-t-on indiqué.

La même source renseigne que plusieurs banques locales ont déjà été approchées pour boucler cette opération financière en l’occurrence, Afriland First Bank et la Société commerciale de banque (SCB), filiale locale du groupe marocain Attijariwafa Bank dont l’une ou l’autre devrait être le chef de file.

Le Cameroun a rarement eu recours aux émissions d’obligations du trésor, préférant plutôt des Bons du trésor assimilables (BTA) d’une maturité plus courte et plus prisée même sur le marché sous-régional.

Ces dernières années dans le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), le volume des émissions a atteint 1 497,9 milliards FCFA, soit une augmentation de 67,9 %.

Sur 154 appels d’offres de bons et obligations du trésor, l’on n’a pu mobiliser 1 413,2 milliards de FCFA de BTA et 84,7 milliards FCFA d’OTA.

Pour l’exercice 2019, l’Etat envisage d’émettre des titres publics pour un montant de 260 milliards de FCFA destinés au « financement des projets prioritaires ».