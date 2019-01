Cameroun : vers l’abandon d’un projet hydroélectrique par le marocain Platinum Power

La société de droit marocain Platinum Power, aujourd’hui confrontée à de sérieuses difficultés de trésorerie, est sur le point d’abandonner le projet de complexe hydroélectrique, d’un coût de 500 milliards FCFA dans la localité camerounaise de Makay (centre), a appris APA lundi de source proche du dossier.Cette information est confirmée par des médias du royaume chérifien pour qui le groupe, avec une trésorerie sinistrée et manifestement sans solutions, vivrait probablement ses dernières heures.

C’est en début juin 2015, rappelle-t-on, que l’opérateur s’était engagé à construire et à exploiter la centrale de Makay, conçu sur la base d’un partenariat public-privé et portant non seulement sur l’infrastructure elle-même, mais aussi dans le transport de l’électricité y associé.

D’une capacité estimée à 400 mégawatts, l’unité, dont la mise en exploitation est annoncée en fin 2020, devrait permettre l’accès à l’énergie électrique en faveur d’une population supplémentaire de 6 millions d’âmes et contribuer à la capacité totale installée dans le pays à hauteur de 30%.

Le projet Makay a été amorcé en janvier 2014 avec la signature d’un protocole d’accord entre Platinum Power et l’État du Cameroun.