Cameroun : un taux de soumissions de 271,80% à une offre publique d’épargne

L’État du Cameroun a recueilli un taux de soumissions de l’ordre de 271,80%, au terme d’une émission de bons du Trésor assimilables (BTA) à 26 semaines de 10 milliards FCFA, effectuée mercredi dernier sur le marché de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac), a appris APA vendredi au terme d’un communiqué publié par le ministère des Finances (Minfi).Ainsi, sur la somme recherchée, les soumissions totales se sont élevées à 27,180 milliards FCFA auprès de 7 spécialistes et valeurs du Trésor (SVT) du pays émetteur mais aussi du Congo, du Gabon, de la Guinée Équatoriale, de la République centrafricaine et du Tchad.

Cet engouement des souscripteurs, note-t-on, contraste avec la désillusion connue le 21 août dernier sur le même marché lorsque, pour une émission d’obligations du Trésor assimilables (OTA) de l’ordre de 50 milliards FCFA, l’État n’a réussi à en mobiliser que 10,5 milliards FCFA représentant 28%, toute chose qui permet de constater que les soumissionnaires préfèrent les opérations d’épargne publique à court terme.

Le pays, pour l’année budgétaire 2019, prévoit de lancer des émissions de titres publics pour montant total de 350 milliards FCFA dont le fruit est destiné au financement de projets de développement.