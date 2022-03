Cameroun : Rigobert Song, nouvel entraîneur des Lions indomptables

Le recordman de sélections en équipe nationale du Cameroun a été nommé ce lundi par le ministre des Sports sur instructions du président Paul Biya.António Conceição n’est plus le sélectionneur des Lions indomptables. Le Portugais fait les frais de l’élimination du Cameroun en demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations 2021.

Dans un communiqué daté du 28 février, Narcisse Mouelle Kombi, le ministre camerounais des Sports, a annoncé la composition du nouveau staff technique. Le poste de coach principal est confié à l’ex-international Rigobert Song (137 capes).

Le vainqueur de la Can en 2000 et 2002 a comme adjoint le Français Sébastien Migné. Raymond Kalla, avec qui il a joué en défense centrale, devient le Team Manager.

Augustine Simo et Souleymanou Hamidou, deux autres anciens Lions indomptables, ont respectivement le statut de coach assistant et d’entraîneur des gardiens de but. Le Français Raphaël Fèvre est chargé de la préparation physique et David Baltaze de l’analyse vidéo.

A travers son ministre des Sports, le chef de l’État Paul Biya a invité la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) dirigée par Samuel Eto’o à « prendre les dispositions nécessaires pour une mise en œuvre harmonieuse et rapide » de ces décisions « afin de permettre aux Lions indomptables d’affronter, dans les meilleures conditions possibles, les importantes échéances sportives futures ».

La première mission de Rigobert Song est de qualifier son pays à la Coupe du monde Qatar 2022. En barrages, le Cameroun sera opposé à l’Algérie les 26 et 29 mars prochain. Les Lions indomptables étaient absents lors du précédent Mondial organisé par la Russie.