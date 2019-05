Cameroun : l’opérateur MTN revendique 8,7 millions d’abonnés

La filiale camerounaise de l’opérateur sud-africain Mobile Telecommunication Networks (MTN) a affirmé, lundi par voie de communiqué, avoir recruté plus de 1 million de nouveaux clients entre janvier et fin mars 2019, son portefeuille pointant ainsi à 8,7 millions d’abonnés au premier trimestre de l’année en cours.Revendiquant désormais un leadership de près de 48% de parts du marché des télécommunications dans le pays, elle affirme ainsi consolider le redressement de sa courbe de performance, amorcé en fin 2018, année pendant laquelle, selon des données officielles, son chiffre d’affaires avait chuté de 16 milliards FCFA.

Pour la première fois depuis 4 ans, note MTN, le revenu de l’entreprise connaît un 2ème trimestre consécutif de croissance, portée par la forte accélération des ventes de data (accès à internet depuis le téléphone mobile) et par les rentrées du Mobile Money, dont le moyen de paiement électronique poursuit son développement exponentiel avec près de 500.000 nouveaux comptes ouverts au premier trimestre 2019, ainsi qu’un réseau de distribution dynamique reposant désormais sur plus de 30.000 points de vente à travers le Cameroun.

L’opérateur attribue ce retour vers la croissance à une stratégie plus centrée sur la satisfaction de la clientèle, une nette amélioration de la qualité du réseau ainsi qu’un environnement règlementaire plus stable.

En dépit de cette embellie, MTN avoue cependant être encore affecté par la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où règne une crise séparatiste depuis octobre 2016 et où, selon des données internes, elle détient 60 % des parts de marché du secteur national des télécommunications.

À fin 2018, l’opérateur revendiquait 8 millions d’abonnés contre 7,1 millions un an plus tôt, ayant par ailleurs été affecté par la désactivation de 3 millions d’abonnés non identifiés de la part du régulateur.