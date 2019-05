Cameroun : les opérations de contentieux fiscal dématérialisées au 1er juin

La phase pilote de la dématérialisation des opérations du contentieux fiscal sera lancée le 1er juin prochain au Cameroun, a appris APA aux termes d’un communiqué publié vendredi par le ministre des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze.Ce processus visera, dans un premier temps, le traitement des réclamations contentieuses et gracieuses, ainsi que les demandes de sursis de paiement des contribuables relevant de la Direction des grandes entreprises (DGE).



Selon le Minfi, ladite réforme, qui rentre en droite ligne des nouvelles dispositions de la Loi de finances 2019, devrait contribuer à sécuriser les recettes, mais aussi à améliorer le climat des affaires.





Vieille revendication des milieux d’affaires locaux et des institutions financières internationales, cette avancée, qui fait également partie des mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale est, selon les pouvoirs publics, de nature à réduire les coûts de traitement humain des dossiers, ainsi que la corruption et les plaintes des contribuables.Selon les estimations gouvernementales, l’administration fiscale camerounaise a, en 2018 et grâce à des procédures, amélioré ses performances en mobilisant un montant de 2200 milliards FCFA, contre 1700 milliards FCFA un an plus tôt.